SEGA rimuoverà Sonic 1, 2, 3 e CD dagli store digitali in vista di Origins

SEGA ha appena annunciato che, in vista del lancio della collection Sonic Origins, le prime quattro avventure con protagonista il porcospino blu verranno rimosse dagli store digitali.

Più precisamente, a partire dal 20 maggio 2022 non sarà più possibile acquistare le conversioni digitali dei classici Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD su tutte le piattaforme. Ci saranno delle eccezioni, tuttavia: Sonic 1 & 2 continueranno ad essere disponibili nell'ambito di SEGA Ages su Nintendo Switch, mentre Sonic the Hedgehog 2 rimarrà a disposizione di tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online Pacchetto Aggiuntivo come parte del catalogo di SEGA Mega Drive.

I giochi, chiaramente, non spariranno dalle librerie di coloro che li hanno già acquistati, tuttavia la notizia ha fatto storcere il naso ai giocatori che hanno a cuore la preservazione videoludica. La decisione è stata presa da SEGA in vista dell'uscita di Sonic Origins, una nuova raccolta contenente le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD in uscita il 23 giugno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store, anche in Edizione Digital Deluxe. I quattro titoli verranno arricchiti con nuovi contenuti, sfide e fasi speciali, e con la Modalità Anniversario, una nuova esperienza con una risoluzione rivisitata e vite infinite.