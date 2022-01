SEGA ci ripensa: sarà l'utenza a decidere del supporto agli NFT

In un momento storico nel quale il gaming su blockchain sta diventando sempre più popolare, sembrerebbe che SEGA sia disposta ad abbandonare i propri piani riguardanti il supporto agli NFT.

Ecco di seguito quanto è emerso da un meeting dei dirigenti del publisher:

"Per quello che concerne gli NFT, vorremmo provare con diversi esperimenti e abbiamo già iniziato a condurre degli studi sebbene non vi sia ancora nulla di deciso sui P2E (Play To Earn). Abbiamo già fatto degli annunci in merito anche in occidente, ma molti utenti non hanno accolto positivamente la notizia."

Sembrerebbe quindi che l'azienda giapponese sia interessata al nuovo fenomeno ma tenga molto anche agli utenti e, dal momento che la loro reazione all'annuncio del possibile supporto agli NFT è stata negativa, potrebbe esserci la cancellazione dei vari progetti in cantiere. SEGA ha infatti confermato che abbandonerà gli NFT nel caso in cui dovessero essere percepiti dal pubblico come un mero strumento per accumulare denaro. Insomma, la decisione finale dovrebbe spettare agli utenti, visto che si temono problemi all'immagine dell'azienda in seguito a scelte sbagliate.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che di recente sono stati annunciati ufficialmente quelli che saranno i giochi inclusi in SEGA Astro City Mini V, ovvero il nuovo mini cabinato arcade.