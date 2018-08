SEGA: ripercorriamo la storia della casa di Sonic e Shenmue con un Video Speciale

Il nostro Francesco Ventrella ci accompagna in un breve viaggio all’interno della storia di SEGA, l’azienda che ha rappresentato uno dei più grandi capisaldi dell’intrattenimento interattivo sin dalle origini del medium videoludico.

Dagli albori del settore verso la fine degli anni ’70 sino ai giorni nostri, la compagnia nipponica ha scandito le tappe dello sviluppo del mercato, cambiando radicalmente il modo di intendere il videogioco grazie alle sue potentissime console ed a prodotti di altissimo livello qualitativo: da OutRun fino a Sonic, passando per l’indimenticabile Shenmue, quello di SEGA è stato un marchio assolutamente fondamentale per la crescita del panorama virtuale.

In questo video ripercorreremo quindi le tappe della nascita e dell’ascesa del noto publisher giapponese, partendo dall’iniziale rivalità con Nintendo – da cui ha preso il via il moderno concetto di console war – ed arrivando fino al progressivo declino nel corso degli anni novanta, dinanzi allo strapotere della prima PlayStation.

Ma se ancora oggi SEGA incarna uno dei più importanti punti di riferimento per ogni appassionato di videogiochi, il merito spetta senza dubbio al genio creativo di Yu Suzuki, autore che ha dato vita a capolavori intramontabili come Virtua Fighter ed il già citato Shenmue: l’avventura di Ryo Hazuki, in particolare, rappresenta l’emblema della filosofia artistica del suo creatore, intenzionato a creare un nuovo modo di "vivere" il gaming.

Usciti rispettivamente nel 1999 e nel 2001, i primi due capitoli della serie si apprestano a giungere in versione rimasterizzata per PS4, Xbox One e PC il prossimo 21 agosto: un’occasione imperdibile per immergersi in due titoli che hanno segnato un punto di svolta per il medium, in attesa di mettere finalmente le mani sull’attesissimo terzo episodio.