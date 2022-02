SEGA: risultati finanziari positivi grazie al successo di Shin Megami Tensei V

SEGA ha annunciato i risultati finanziari del trimestre terminato il 31 dicembre scorso, risultati positivi e in crescita con vendite nette e profitti operativi aumentati rispettivamente del 12.6% e 141.5% rispetto allo stesso trimestre del 2020.

La divisione intrattenimento (che include i videogiochi) ha registrato vendite in crescita del 6.1% e entrate in aumento dell'11% grazie alle performance positive dei giochi lanciati lo scorso autunno come Shin Megami Tensei V, Football Manager 2022, Super Monkey Ball Banana Mania e Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, quest'ultimo distribuito da SEGA in Europa e Stati Uniti.

La compagnia ha aumentato le previsioni per l'anno fiscale passando da 305 a 315 milioni di yen, una buona notizia dunque per il colosso giapponese. Negli ultimi mesi SEGA ha abbandonato il business delle sale giochi, ormai in crisi dopo la pandemia Covid-19 ed ha aperto un nuovo studio di sviluppo a Sapporo dichiarando di voler continuare ad investire nell'industria giapponese.

Tra i prossimi giochi SEGA in arrivo troviamo Sonic Frontiers, titolo nato per festeggiare il trentesimo anniversario del porcospino blu, inoltre anche un nuovo Yakuza è in fase di sviluppo (forse insieme a Judgment 3?) ma senza la supervisione di Toshihiro Nagoshi, quest'ultimo approdato in NetEase dopo aver abbandonato SEGA nei mesi scorsi.