SEGA, si ritorna al passato: altri tre classici faranno prossimamente il loro debutto

Nella notte dello scorso 8 dicembre, SEGA è stata scatenatissima con l'annuncio di ben 5 giochi in sviluppo. Il passato dell'azienda è pronto a fare i conti con il futuro, portando in auge tante IP che torneranno con una nuova veste tecnica. Però, Jet Set radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi potrebbero essere solo l'inizio.

Secondo le ultime informazioni emerse nella giornata di oggi, SEGA sarebbe al lavoro su altre tre proprietà intellettuali, le quali faranno il loro debutto in futuro insieme alle suddette glorie delle precedenti epoche videoludiche. A conti fatti, i giochi reboot svelati da SEGA ai TGA saranno "graffianti e ribelli", ma potrebbero essere solo una parte di una più vasta riproposizione. Che le promesse fatte da Shuji Utsumi all'indomani dei The Game Awards 2023 siano soltanto la punta dell'iceberg?

Stando a quanto emerso di recente, Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion e Sakura Taisen avranno anch'essi dei giochi reboot targati SEGA, ma si tratta ancora di uno sviluppo in divenire ed alle primissime fasi di realizzazione. In quest'ultimo caso non vi sono aggiornamenti ufficiali a conferma di quanto dichiarato dalle fonti, ma i numerosi trademark registrati nel corso delle ultime settimane potrebbero indirettamente rendere valido quanto asserito: infatti, SEGA ha registrato anche i marchi di Altered Beast, Eternal Champions e Kid Chameleon. Si attendono quindi conferme ufficiali dalla software house, le quali potrebbero giungere tra un po' di tempo.