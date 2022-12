SEGA s'espande negli Stati Uniti: aperto un nuovo ufficio in California

SEGA of America ha annunciato d'aver aperto un nuovo ufficio ad Irvine, in California, con l'obiettivo di facilitare i contatti con i media locali. La nuova sede ospiterà sia dei rappresentati di SEGA, sia dei dipendenti della sussidiaria Atlus.

Nel commentare la notizia, il CEO di SEGA Shuji Utsumi non ha nascosto tutto il suo entusiasmo e le grandi aspettative per il futuro: "L'apertura di un nuovo quartier generale ad Irvine rappresenta una nuova era per uno dei brand più stimati del mondo. Questo nuovo spazio punta a promuovere una cultura geniale ed orientata al lavoro di squadra, con l'obiettivo di creare nuove storie e mondi destinati ad intrattenere i videogiochi per generazioni".

L'espansione nordamericana avviene sulla scia degli ottimi risultati finanziari dichiarati da SEGA Sammy lo scorso ottobre, tra i quali spiccano il miliardo e mezzo di copie vendute dai giochi di Sonic e la grande accoglienza occidentale riservata a Persona 5 (il 77% delle copie del gioco sono state vendute in Occidente). Il recente Sonic Frontiers non è riuscito a convincere del tutto la critica specializzata (non ha esaltato nemmeno noi, come potete leggere nella nostra recensione di Sonic Frontiers), tuttavia SEGA guarda al futuro con grande entusiasmo: tra i progetti in programma figura un ambizioso e segretissimo gioco destinato a vedere la luce nel 2026 e con le carte in regola per incassare centinaia e centinaia di milioni di dollari.