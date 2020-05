SEGA Saturn compie 25 anni: lancio a sorpresa negli USA l'11 maggio 1995

Era l'11 maggio del 1995 quando Tom Kalinske di SEGA of America salì sul palco della prima edizione dell'E3 per annunciare la disponibilità immediata del SEGA Saturn in Nord America, con qualche mese di anticipo rispetto al debutto in Occidente fissato per settembre dello stesso anno.

Esattamente 25 anni fa il SEGA Saturn usciva negli Stati Uniti, con una mossa a sorpresa SEGA decise di giocare d'anticipo rispetto a Sony, con PlayStation che sarebbe arrivata negli USA solo a settembre dello stesso anno. Il lancio anticipato del Saturn ha creato in realtà non pochi problemi in quanto le unità a disposizione erano poche e molti rivenditori di primo piano (come KB Toys o Walmart) erano stati esclusi dalla distribuzione, con la maggior parte dello stock riservato ai negozi Toys R Us.

Venduto a 399 dollari e con un catalogo giochi composto da soli quattro titoli (Daytona USA, Virtua Fighter, Panzer Dragoon e Clockwork Knight) il Saturn ha riscosso un discreto successo inizialmente per poi venire oscurato negli Stati Uniti dalla PlayStation e dal Nintendo 64. La mossa di SEGA era certamente interessante ma all'epoca l'E3 non era trasmesso su Internet o in TV e le riviste venivano stampate con mesi di anticipo, dunque di fatto in pochissimi erano a conoscenza del fatto che il Saturn fosse effettivamente già disponibile nei negozi.

Lo stesso giorno Sony Computer Entertainment America organizzò la sua conferenza E3, di brevissima durata, limitandosi a comunicare solo il prezzo di lancio di PlayStation: 299 dollari, cento dollari in meno rispetto al SEGA Saturn.