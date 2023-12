SEGA scatenatissima: annunciati ben 5 giochi in sviluppo, dal passato con furore

Era nell'aria che SEGA potesse ritagliarsi il suo spazio nel corso dei The Game Awards 2023, e così effettivamente è stato. Ma la celebre compagnia nipponica non si è limitata ad annunciare un solo progetto: ci sono ben 5 giochi in sviluppo tratti da alcune sue amate serie storiche.

SEGA conferma di essere al lavoro sui ritorni di Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi, offrendo un veloce assaggio di tutti questi progetti attraverso un ricco trailer dal sapore fortemente nostalgico. E non finisce certo qui dato che la casa di Sonic conferma di essere al lavoro su altri giochi ancora tuttavia per adesso non svelati ufficialmente: molti fan speravano di vedere un annuncio di Virtua Fighter 6 ai The Game Awards 2023 ma così non è stato, ciò tuttavia non esclude che il celebre Picchiaduro possa essere effettivamente un altro dei progetti non annunciati da SEGA attualmente in sviluppo.

In ogni caso i fan di lunga data possono comunque essere contenti dato il confermato ritorno di tanti grandi nomi del passato, pronti a rivivere attraverso promettenti remake in chiave moderna. Per adesso però c'è solo la conferma che i cinque titoli annunciati ai The Game Awards 2023 sono in sviluppo, ma nessun accenno a date d'uscita o anche solo generiche finestre di lancio. Gli appassionati restino comunque sintonizzati per grandi novità: SEGA è davvero scatenata in questo momento!