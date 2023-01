SEGA dopo Sonic Frontiers: il prossimo gioco del riccio blu in stile Sonic Adventure?

Pur senza ottenere enormi riscontri di critica a livello internazionale, Sonic Frontiers si è rivelato un buon successo di pubblico, con i fan che hanno caldamente sostenuto l'ultima avventura dell'iconico porcospino blu mascotte di SEGA.

Non a caso, nonostante la concorrenza di God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto usciti nel suo stesso periodo, Sonic Frontiers ha venduto 2,5 milioni di copie nel giro di poche settimane ed è ancora regolarmente sostenuto da SEGA attraverso nuovi contenuti. Successi a parte, però, sembra che qualcuno all'interno della compagnia nipponica stia già pensando al futuro della serie e, in particolare, quale stile adottare per il prossimo gioco principale di Sonic.

Attraverso una serie di messaggi su Twitter, infatti, il director di Sonic Frontiers Morio Kishimoto vorrebbe che il successivo titolo del brand segua uno stile molto più vicino ai Sonic Adventure in termini di movimenti e level design. Il desiderio di Kishimoto sarebbe dunque tornare ad un'impostazione che tante fortune regalò all'iconico eroe su Dreamcast, facendo in questo modo anche la gioia dei fan ancora oggi molto affezionati ai due episodi della serie.

Non è solo Kishimoto ad augurarsi un simile ritorno al passato: Takashi Iizuka sogna di realizzare prima o poi Sonic Adventure 3, sebbene anche lo stesso boss del Sonic Team abbia ammesso che per rendere realtà un progetto simile servirebbero molti soldi. Chissà dunque cosa si prospetta nel futuro di Sonic.