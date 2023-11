SEGA, Sonic sfreccia verso numeri da urlo: il riccio blu va a 1,6 miliardi di copie

Non molti mesi fa sono giunte diverse informazioni circa le vendite dei franchise SEGA e su Sonic che è arrivato a quota 1.4 miliardi di copie. Quei numeri hanno segnato il raggiungimento di numeri molto importanti per l'universo narrativo del riccio blu più amato al mondo, ma a seguito degli ultimi dati finanziari di SEGA sono giunte delle novità.

Il franchise più popolare di SEGA, Sonic, ha raggiunto le 1.6 miliardi di copie vendute in tutto il mondo, con un risultato che ha subito un incremento pari al 7% rispetto a quanto conseguito nel precedente anno fiscale. Secondo le informazioni provenienti dalla testata GamesIndustry.biz, Sonic Frontiers è divenuto un fattore importante nell'equazione, in quanto ha trainato buona parte delle vendite per il raggiungimento delle 1.6 miliardi di unità rispetto alle precedenti 1.4 miliardi di copie.

Che dire, invece, per gli altri brand di SEGA? Tutti i franchise principali dell'azienda hanno raggiunto dei risultati positivi rispetto al precedente anno: che si tratti di Total War, Like a Dragon, Persona o Football Manager, sono state conseguite delle crescite positive dal marchio nipponico per ogni sua IP. Più nel dettaglio, dalle stime di cui sopra emerge che:

L'aumento percentuale delle vendite di Total War si attesta sul 7%, con 43,4 milioni di unità per la saga;

Football Manager ha registrato un +21%, con 30,2 milioni di copie totali;

Like a Dragon ha venduto 21,3 milioni di unità. Il valore è aumentato del 7% rispetto all'anno precedente;

Infine, la serie di Persona è arrivata a quota 17,7 milioni di unità con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente.

Sono numeri più che positivi, soprattutto per Sonic. Quale sarà adesso il futuro della serie? Una presentazione trapelata in rete potrebbe aver rivelato i piani di SEGA per Sonic nel 2024, ma è ancora necessario attendere informazioni ufficiali dalla compagnia.