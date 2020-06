SEGA: la 'sorpresa importante' del 4 giugno riguarderà la VR, per un noto insider

Dopo aver stuzzicato la fantasia degli appassionati con le anticipazioni su Resident Evil 8 crossgen e Silent Hill su PS5, l'insider Dusk Golen si dice certo del fatto che la "sorpresa importante" in arrivo da SEGA avrà a che fare con la Realtà Virtuale.

Secondo quanto specificato dalla "gola profonda" di Twitter conosciuta anche con il nickname di AestheticGamer, la grande sorpresa che il colosso videoludico giapponese conta di annunciare nel corso di giovedì 4 giugno sarà a tema VR.

Le indiscrezioni di Dusk Golem vanno così ad arricchire la discussione alimentata dagli ultimi rumor, poi smentiti, sulla partecipazione di Microsoft al progetto di SEGA che sarà svelato entro breve con una versione a tema di Xbox Series X. Negli ultimi giorni, anche l'indiscrezione sull'imminente reveal da parte di Famitsu è stata smentita dagli stessi giornalisti della testata nipponica.

Nel momento in cui scriviamo, quindi, è davvero difficile capire l'effettiva attendibilità di queste ultime voci di corridoio e la portata dell'annuncio di SEGA. Alla luce delle tensioni che stanno attraversando gli Stati Uniti con le proteste per la morte di George Floyd e il rinvio di eventi come quello sui giochi PS5, d'altronde, non sappiamo neanche se questo ipotetico annuncio sia ancora previsto dai vertici dell'azienda di Sonic. In ogni caso, seguiremo con attenzione la vicenda e vi terremo aggiornati su ogni eventuale novità in arrivo dal Sol Levante.