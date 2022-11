SEGA: Soul Hackers 2 e Two Point Campus hanno venduto meno del previsto

Durante l'ultimo Q&A finanziario di SEGA c'è stato spazio anche per parlare di due titoli acclamati dalla critica ma purtroppo incapaci di generare vendite elevate: parliamo di Soul Hackers 2 e Two Point Campus, entrambi usciti lo scorso mese di agosto e passati sotto silenzio presso il grande pubblico.

Il Presidente e CEO di SEGA Haruki Satomi e il Direttore e CFO Koichi Fukazawa hanno infatti dichiarato che Soul Hackers 2 sta faticando a vendere secondo le aspettative, nonostante la buona parte in Giappone e i giudizi positivi della stampa, il gioco non ha rispettato le previsioni di vendita e ancora oggi sta faticando a vendere ma il publisher è ottimista per quanto riguarda il futuro a lungo termine.

SEGA e Atlus hanno in programma un piano di aggiornamenti con l'obiettivo di far crescere le vendite nel lungo periodo, il primo aggiornamento gratis di Soul Hackers 2 arriverà a novembre e aggiungerà quattro nuovi Demoni, la funzionalità Dash e la modalità High-Speed Battle.

Anche Two Point Campus di Two Point Studios sta purtroppo faticando a livello commerciale, il gioco ha raggiunto un milione di giocatori in due settimane ma apparentemente questo iniziale successo non si è tramutato poi in un numero sufficiente di copie effettivamente vendute.