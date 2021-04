SEGA, Square Enix, Konami e JP Games di Hajime Tabata registrano nuovi marchi

Dal Giappone arriva la notizia di numerosi marchi registrati da vari publisher e sviluppatori, tra i quali spiccano SEGA Corporation, Konami of Japan e Square Enix, oltre a JP Games, lo studio fondato da Hajime Tabata (producer di Final Fantasy XV).

La casa di Sonic ha registrato il marchio Shin Chronicle (dove Shin può essere interpretato come Sin o Syn) e Ultimate Showdown, quest'ultimo probabilmente legato al mai annunciato Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, trapelato in rete a marzo sebbene al momento il publisher non abbia mai confermato l'esistenza del progetto.

Konami ha invece rinnovato il marchio Shin Contra, il titolo giapponese di Contra Shattered Soldier uscito nell'autunno del 2002 su PlayStation 2. Square Enix ha invece aperto le pratiche per registrare il trademark Dungeon Encounters, non abbiamo però notizie sul suo possibile utilizzo e nessun gioco con questo titolo è stato annunciato dalla casa di Final Fantasy e Kingdom Hearts.

Infine JP Games ha registrato i marchi Extra Power Changer e Pegasus World Kit, non è chiaro se questi siano in qualche modo legati a The Pegasus Dream Tour, il gioco ufficiale delle Paralimpiadi di Tokyo. Il progetto sviluppato in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale, è il primo gioco sviluppato dal team di Hajime Tabata dopo l'abbandono di Square-Enix nel 2018.