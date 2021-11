SEGA e i 'super giochi': un miliardo di dollari di investimenti, si valutano acquisizioni

Dopo il promettente annuncio di una alleanza tra SEGA e Microsoft fondata sul Cloud, il colosso nipponico conferma di avere grandi ambizioni per il prossimo futuro.

Nell'ultimo report finanziario proposto, si conferma infatti l'intenzione di procedere con il già dichiarato impegno a dar vita a dei "super giochi" nel prossimo futuro. Un programma di medio e lungo periodo, che mira a proporre al pubblico titoli di eccezionale caratura. Destinati al mercato globale, i "super giochi" di SEGA mirano a recuperare IP dormienti, puntando su di un coinvolgimento della community e nell'implementazioni di feature online.

Al momento, non si hanno ancora dettagli concreti sulla natura del progetto, ma grazie al report annuale di SEGA, ora sappiamo che la compagnia è pronta ad investirvi la bellezza di 100 miliardi Yen, ovvero circa 900 milioni di dollari. L'impegno economico, in particolare, contempla anche la possibilità di procedere con nuove acquisizioni di software house. In questo campo, il modello di riferimento è quello di Atlus. L'ingresso del team in famiglia, afferma SEGA, ha infatti offerto molteplici vantaggi: l'acquisizione di IP di prestigio (come la serie Persona) e la possibilità di sfruttare le competenze dello studio nel campo della localizzazione. Proprio queste ultime avrebbero favorito il successivo successo sul mercato occidentale dei nuovi capitoli delle serie Yakuza e Hatsune Miku.



Al momento, il numero di software house sotto egida SEGA è notevole, e include Creative Assembly, Sports Interactive, Relic Entertainment, Atlus, Amplitude e Two Point. Quali potrebbero essere le prossime software house ad entrare nell'orbita del colosso giapponese?