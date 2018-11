SEGA svela un nuovo brano e un tracciato inedito di Team Sonic Racing

SEGA ha annunciato la mappa di un nuovo tracciato e un nuovo brano subacqueo per Team Sonic Racing. Nella nuova mappa, Whale Lagoon, Sonic e i suoi amici si dirigeranno verso la costa per una gara che avrà luogo in un vibrante paesaggio sottomarino pieno di misteriose creature marine.

Il tuo viaggio sarà corredato da un nuovo brano a tema, Whale Lagoon, creato dall’iconico compositore della serie di Sonic, Jun Senoue. Sviluppato dal pluripremiato studio Sumo, Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni con nostalgici personaggi e ambientazioni tratte dall’Universo di Sonic. Gareggia e vinci insieme ai tuoi amici in modalità multiplayer online o in co-op locale utilizzando le meccaniche dinamiche del team e le caratteristiche di personalizzazione del veicolo per sfrecciare sul traguardo.

Team Sonic Racing sarà disponibile in edizione fisica e digitale il 21 maggio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, solo digitale (via Steam) su PC.