SEGA svela i primi minigiochi di Judge Eyes e pubblica un nuovo trailer di Yakuza Online

SEGA of Japan ha svelato in occasione del Tokyo Game Show interessanti novità per Judge Eyes (titolo provvisorio) e Yakuza Online, i nuovi progetti dello studio capitanato da Toshihiro Nagoshi.

Per quanto riguarda Project Judge, SEGA ha svelato i primi due minigiochi inclusi, ovvero Fighting Vipers e Motor Raid, due titoli arcade pubblicati originariamente nel 1995 e nel 1997, giocabili all'interno di Judge Eyes in maniera simile a quanto accade con i minigiochi della serie Yakuza. Un trailer è stato mostrato al Tokyo Game Show 2018 ma non è ancora disponibile in rete.

SEGA ha colto l'occasione per pubblicare anche il trailer ufficiale e un secondo video di Yakuza Online, spin-off multiplayer della serie in uscita in uscita nel 2018 in Giappone su PC, iOS e Android. Judge Eyes arriverà in Occidente nel 2019 su PlayStation 4 mentre Yakuza Online non è al momento confermato per Europa e Stati Uniti, restiamo in attesa di saperne di più sull'eventuale localizzazione in lingua inglese.