SEGA ha svelato il motivo per cui Sonic è un porcospino blu

ha finalmente svelato il motivo per cui, la celebre mascotte della compagnia nipponica, è un porcospino blu. In occasione della Game Developers Conference 2018, sono stati il gameplay designer Hirokazu Yasuhara e l'artista Naoto Ohshima a parlarne.

"Avevo pianificato un viaggio a New York", ha spiegato in particolare Oshima. "E, quindi, ne stavamo parlando con la compagnia, e loro dissero: 'Sai una cosa, vogliamo decisamente vedere qualcosa come un anziano con dei grossi baffi. Ma vogliamo vedere anche vedere qualcosa di spinoso come un porcospino, e poi vogliamo anche un cane'. Quindi li ho disegnati su una tavola e sono andato in mezzo a Central Park - è una storia vera - e li ho mostrati alla gente. Faccio un sondaggio e alla fine scopro che il porcospino è stato il più popolare dei tre".

La ragione che sta invece dietro alla colorazione di Sonic, è da rimandare semplicemente al logo di SEGA, da sempre contraddistinto dal blu.