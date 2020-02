SEGA svelerà novità su Sonic nello streaming Sonic Station Live, il 20 Febbraio

Come ricorderete, il mese scorso SEGA annunciò una serie di iniziative legate al personaggio di Sonic, tutte in arrivo il 20 di ogni mese nel corso del 2020. La prima verrà svelata dunque proprio il 20 Febbraio, tra meno di una settimana, durante una trasmissione online.

Il publisher ha infatti dato appuntamento a tutti i fan del celebre Porcospino Blu su YouTube, dove sarà possibile seguire la diretta di Sonic Station Live!, trasmissione dedicata alle ultime novità sul personaggio, Giovedì 20 Febbraio alle 18 locali (le 10 di mattina da noi in Italia).

Durante la diretta si parlerà di un po' di tutto, da argomenti legati ai videogiochi della serie di Sonic the Hedgehog al nuovo look e quant'altro, e chissà che non venga svelato qualche nuovo arrivo in ambito videoludico.

Per il momento non ci sono altre informazioni, per cui ci toccherà aspettare Giovedì prossimo. Voi cosa vi aspettate da Sonic Station Live? Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra recensione del film di Sonic, attualmente nelle sale.