SEGA: torna Ryuta Ueda, l'Art Director di Jet Set Radio e Yakuza

Lo storico Direttore Artistico di Jet Set Radio e dei primi capitoli di Yakuza, Ryuta Ueda, si affaccia sui social per confermare di aver lasciato ogni incarico presso Yahoo Japan per sposare ancora una volta la causa di SEGA.

"Ho deciso di dimettermi da Yahoo Japan e di tornare alla mia vecchia compagnia, SEGA", ribadisce su Facebook Ueda nel confermare di essere rientrato a far parte dell'azienda giapponese che ha contribuito maggiormente alla sua affermazione come sviluppatore di videogiochi.

Il secondo matrimonio con SEGA sarà foriero di novità per Ueda, come ammette lo stesso autore nipponico affermando che "d'ora in avanti, insieme a SEGA mi concentrerò di nuovo sulla creazione di videogiochi. Non sono solamente elettrizzato dall'idea di ciò che mi attende, ma sono anche felice nel sapere che rivedrò i miei vecchi amici e potrò incontrarne di nuovi. Voglio mettere a frutto tutta l'esperienza che ho maturato in questi anni".

Nei giorni scorsi, l'annuncio del ritorno di Ryuta Ueda è stato preceduto dalle indiscrezioni sul possibile addio di Toshihiro Nagoshi da SEGA: il produttore di Super Monkey Ball e dei capitoli più recenti di Yakuza sarebbe in trattative con NetEase per ricoprire un importante ruolo nel quadro dirigenziale dell'azienda videoludica cinese in rapida ascesa.