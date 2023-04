SEGA: torna in voga un vecchio leak con Jet Set Radio, Virtua Fighter 6 e Yakuza 8

La scorsa estate vi abbiamo riportato un leak che svelava i presunti piani di SEGA, anche se in realtà tutti gli abbiamo dato ben poco credito. Oggi però questo leak torna a circolare e per un motivo ben preciso.

Nel weekend di Pasqua sono emerse immagini e video del remake di Jet Set Radio, uno dei titoli svelati dal leak, che lo associa allo studio Sumo Digital, con uscita prevista nel 2024. Forse dunque le soffiate erano autentiche? Difficile dirlo, ma in attesa di conferme o smentite ricapitoliamo anche gli altri titoli citati nel leak in questione.

Oltre a Jet Set Radio, la fonte citava anche Virtua Fighter 6 sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio sfruttando il celebre Dragon Engine. Si è parlato anche di Yakuza 8 nel 2023: Like A Dragon 8 è stato annunciato a settembre con lancio previsto nel 2024, di un nuovo videogioco di Demon Slayer (non ancora annunciato) e di Persona 4 Golden, ma chissà a questo punto che il riferimento non fosse in realtà a Persona 3 Remake, confermato da Gematsu.

La fonte ha poi parlato di un gioco 2D di Sonic per il 2023 e in effetti Sonic Origins Plus esce il 23 giugno, inoltre ci sarebbe in sviluppo un nuovo Mario & Sonic alle Olimpiadi previsto per il 2024 e destinato ad accompagnare il lancio della nuova console Nintendo.

Sempre restando in tema, veniva segnalato il progetto "Sonic Streaming Service", ovvero una piattaforma on Demand per giocare con i giochi di Sonic ed i grandi classici di casa SEGA. Infine, spazio a contenuti aggiuntivi per Sonic Frontiers. Arrivati a questo punto, voi cosa ne pensate? Il leak era autentico oppure no?