SEGA tornerà a parlare del nuovo racing game di Sonic a breve

Nel corso di un recente livestream, SEGA ha confermato che a breve condividerà le prime informazioni sul nuovo racing game di Sonic annunciato circa due mesi fa in occasione del South by Southwest 2018.

“In tanti siete in attesa di notizie e informazioni, e siete molto curiosi di scoprire quel titolo che abbiamo annunciato brevemente al South by Southwest. Nel prossimo futuro potreste sentire alcune informazioni a riguardo. Beh, sono in arrivo. Tenetevi pronti. È all'orizzonte”, queste le parole di Aaron Webber, componente del team che si occupa dei social media e delle pubbliche relazioni di SEGA. Sembra proprio dunque, che a breve ne sapremo di più, magari in occasione dell’E3 2018 o durante i giorni che precedono e seguono la fiera videoludica più importante dell’anno. Quali sono le vostre aspettative?

Ricordiamo che nel corso del SXSW 2018 SEGA non ha solamente rivelato l’esistenza di questo nuovo racing game dedicato al porcospino blu, ma ha anche annunciato Sonic Mania Plus, una riedizione (acquistabile come DLC dai possessori di Sonic Mania) dell’acclamato platform uscito la scorsa estate che aggiungerà i due nuovi personaggi giocabili Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel e la modalità inedita Encore, in arrivo il 17 luglio 2018.