SEGA unisce le due divisioni Games e Interactive in un'unica, grande compagnia

Sega Sammy ha annunciato che unirà le due divisioni Sega Games e Sega Interactive in un'unica, grande compagnia intitolata semplicemente SEGA. Le due sussidiarie uniranno le loro forze per prepararsi alle sfide tecnologiche del futuro come il 5G e la cloud technology.

Sega Games è la divisione più nota ai giocatori e ai fan di vecchia data. Si tratta della sussidiaria che in passato si è occupata delle produzione di console come il Sega Mega Drive e il Dreamcast, e che fino a oggi ha continuato a produrre e sviluppare videogiochi su console e PC.

Dall'altro lato, Sega Interactive si è dedicata alla realizzazione di giochi mobile come Chain Chronicle, giochi arcade e alcuni titoli per console.

Stando alle dichiarazioni di Sega Sammy, Sega Games e Sega Interactive uniranno le loro forze per affrontare le sfide tecnologiche del futuro come il 5G e il cloud, allo scopo di prepararsi alle richieste del mercato. Nella fattispecie, a partire dall'1 aprile 2020 Sega Interactive verrà dissolta per essere assorbita da Sega Games, unendo le due divisioni in un'unica compagnia che verrà chiamata semplicemente SEGA.