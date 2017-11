SEGA: Valkyria Chronicles 4 rappresenta un ritorno alle origini della serie

Facendo la felicità di tutti i fan della saga,ha di recente annunciato l'arrivo del quarto capitolo di. Ora, il publisher ha rivelato maggiori dettagli sul gioco nel corso di un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog.

Prima di tutto, il producer Kei Mikami ha rivelato che il gioco è in via di sviluppo da ormai due anni.

"Sono passati circa due anni da quando il progetto è ufficialmente iniziato. Il tempo di lavoro diventa leggermente superiore se consideriamo il momento in cui il nostro direttore, Mr. Yamashita, ha cominciato a pianificare lo sviluppo".

L'arduo compito di Valkyria Chronicles 4 sarà quello di attrarre una nuova fetta di giocatori pur mantenendosi saldo alle radici su cui si basa il franchise. Come molti già sospettavano, Valkyria Chronicles Remastered per PlayStation 4 è servito proprio per sondare il terreno per l'arrivo di questo nuovo capitolo.

"L'obiettivo, con Valkyria Chronicles 4, è quello di raggiungere un pubblico su scala globale. La nostra visione si basa sul ritornare alle origini del primo capitolo della serie e contemporaneamente apportare miglioramenti provenienti dagli altri episodi. Valkyria Chronicles 4 è la culminazione di tutto ciò che abbiamo fatto sinora".

Per quanto riguarda il setting, esso si discosterà dai temi adottati per il secondo e terzo capitolo della serie, più adatti, secondo gli sviluppatori, per PlayStation Portabile e, quindi, per il mercato occidentale. In questo nuovo capitolo si opterà per un'ambientazione a tema militare, con toni più realistici e personaggi dall'aspetto a capacità più comuni.

Promesso inoltre un balzo in avanti per quanto riguarda l'aspetto tecnico: il gioco, per fare un esempio, presenterà gli effetti ambientali in tempo reale, come le impronte lasciate sul terreno nevoso, o le ondate di calore che smuoveranno le capigliature dei personaggi.

Valkyria Chronicles 4 uscirà su PS4, Xbox One e Switch in Giappone il 21 marzo 2018, mentre arriverà in Occidente nel corso del prossimo anno.