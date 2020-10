SEGA è in vena di regali: Golden Axed, Armor of Heroes e Endless Zone sono gratis su Steam

Dopo aver regalato Nights Into Dreams e Streets of Kamurocho SEGA offre ora altri tre giochi (prototipi e concept) gratis su Steam, come parte dei festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della compagnia.

Nello specifico si tratta di Endless Zone (shooter spaziale ispirato a Fantasy Zone), Armor of Heroes (versione retrò di Company of Heroes) e Golden Axed, prototipo del reboot della serie in sviluppo nei primi anni '10 e cancellato nel 2013 dopo la chiusura di SEGA Studios Australia.

Golden Axed A Cancelled Prototype

Golden Axed Download

All'inizio di questo decennio, SEGA Studios Australia aveva iniziato a lavorare su una serie di riedizioni di giochi classici SEGA, che ha preso il nome collettivo di SEGA Reborn. Includeva le riedizioni 2.5D di Golden Axe, Altered Beast e Streets of Rage, e una versione endless runner di Shinobi, tutte comprese in un hub world universale. Purtroppo, SEGA Studios Australia ha chiuso i battenti nel 2013, e così il progetto SEGA Reborn è andato perduto negli annali della storia dei videogiochi.

Endless Zone

Download Endless Zone

Un piccolo e frenetico gioco ispirato alla serie SEGA "Fantasy Zone". Immergiti in quattro mondi di pura azione arcade, e aiuta l'eroe, Opbot, a sfuggire da nemici, alieni e altri esseri in fuga da un'altra dimensione!

Armor of Heroes

Armor of Heroes Download

Battaglie di carri armati vecchio stile con un nuovo splendore! Include la modalità cooperativa locale per 4 giocatori PVP, ambientazioni distruttibili, 9 modalità di gioco, e altro ancora.