SEGA vende lo studio di Company of Heroes e licenzia 240 persone in Europa

Continua la crisi di SEGA in Europa: lo scorso anno la compagnia ha ridimensionato Creative Assembly e cancellato il progetto Hyenas con l'obiettivo di rendere più profittevole il business della divisione Europa, adesso arrivano ulteriori tagli nel nostro continente.

Nello specifico SEGA Corporation ha venduto lo studio Relic Entertainment, autore di Company of Heroes, Dawn of War e del più recente nuovo episodio di Age of Empires sviluppato per Microsoft. Relic tornerà quindi ad essere uno studio indipendente senza più alcun legame con SEGA.

L'azienda fa inoltre sapere di aver licenziato 240 persone in Europa, la maggior parte dei dipendenti in questione erano occupati in Creative Assembly (già colpito da una serie di licenziamenti lo scorso autunno dopo l'annuncio della cancellazione di Hyenas) e negli uffici di SEGA Europe mentre una piccola parte lavorava in HARDLight, studio dedicato principalmente allo sviluppo di giochi mobile.

Il comunicato diffuso da SEGA Corporation non cita altri studio europei del publisher come Two Point Studios (autori di Two Point Hospital e Two Point Campus) e Sports Interactive, studio autore della serie Football Manager.

Nei mesi scorsi si è parlato di tagli anche in SEGA of America, al momento però i licenziamenti hanno colpito solamente le filiali europee di SEGA Corporation.

