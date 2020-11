SEGA Venus, una console portatile mai uscita, prototipo del Nomad

SEGA of Japan ha portato alla luce l'esistenza di una console portatile mai uscita, conosciuta con il nome in codice SEGA Venus e di fatto un vero e proprio prototipo del SEGA Nomad, piattaforma lanciata nel lontano 1995.

Il SEGA Nomad era di fatto un Mega Drive portatile, la console era compatibile con quasi tutti i giochi su cartuccia già usciti per l'hardware a 16-bit e non godeva di giochi dedicati. Lanciato sul mercato nel 1995, il Nomad ha faticato ad imporsi prima di scomparire dalle scene nel 1997, a quanto pare però prima del debutto SEGA aveva sperimentato vari hardware, tra cui questo misterioso Venus.

L'estetica riprende in parte il design del Game Gear e la colorazione sembra ispirata a quella del Game Boy e del SEGA Saturn giapponese. Il prototipo del SEGA Venus risale al 1994 ma non è chiaro perchè la console non abbia mai visto la luce in favore del Nomad, l'ipotesi più probabile è dettata dalla volontà di ridurre i costi dal momento che il Nomad utilizzava il medesimo hardware del Mega Drive mentre Venus era di fatto una console nuova in tutto e per tutto.

E voi cosa ne pensate? Venus avrebbe potuto riscuotere successo rosicchiando quote di mercato al diffusissimo Game Boy?