SEGA vicina a comprare Rovio per $1 miliardo: è la casa di Angry Birds

Nel mentre torna a circolare un rumor riguardante Jet Set Radio, Virtua Fighter 6 e Yakuza 8, SEGA finisce nuovamente al centro di voci di corridoio, che questa volta la vorrebbero vicina a formalizzare un'acquisizione da ben 1 miliardo di dollari.

Secondo quanto riportato da un report del Wall Street Journal, Sega Sammy Holdings Inc. è molto vicina al chiudere un accordo per acquisire Rovio Entertainment, la società finlandese dietro il celebre mobile game Angry Birds, per circa 1 miliardo di dollari. Secondo persone che hanno familiarità con la questione, il conglomerato di intrattenimento con sede in Giappone potrebbe formalizzare l'acquisizione entro l'inizio della prossima settimana, supponendo che i colloqui non si interrompano o si trascinino oltre.

In precedenza, Rovio è stata vicina ad essere inglobata da Playtika Holding Corp., compagnia con sede in Israele, per una trattativa da oltre 800 milioni di dollari. I negoziati, tuttavia, si sono conclusi a marzo senza che sia stato raggiunto accordo definitivo.

Si tratterebbe di un acquisto che spianerebbe la strada per SEGA nel mercato mobile, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più cruciale per le azienda videoludiche. La spesa globale dei consumatori per i titoli per dispositivi mobili è scesa del 6,4% lo scorso anno, per una cifra pari a 92,2 miliardi di dollari, secondo i dati diffusi da Newzoo BV. Tuttavia, si tratta di circa la metà di tutte le vendite di software videoludici, con la restante parte derivante da console e PC. Lo scorso anno, Take-Two Interactive ha chiuso l'acquisizione di Zynga per oltre 12 miliardi di dollari, produttore di FarmVille, a testimonianza di come i più grandi publisher siano estremamente interessati in questo settore dell'industria.