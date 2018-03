Sega stringe una partnership con Puma: ecco a voi le sneakers PUMA x SEGA RS-0 SONIC

La giornata di ieri è stata piuttosto ricca per, il porcospino blu di. Nel corso di un panel svoltosi all'evento(South by Southwest) di Austin, la casa giapponese ha annunciato Sonic Mania Plus (con serie animata) e ha mostrato un'anteprima di un nuovo racing game.

Non è finita qui tuttavia, poiché è anche stata svelata una partnership con Puma. Sega collaborerà con il celebre marchio tedesco per la produzione delle Sneakers PUMA x SEGA RS-0 SONIC in edizione limitata. L'aspetto delle scarpe, tuttavia, non è stato rivelato: come potete vedere voi stessi nel video dell'annuncio, l'immagine di anteprima delle sneakers è volutamente pixellata, ed è possibile solo intuirne i colori, chiaramente ispirati al porcospino blu. L'uscita è fissata per il mese di giugno, ma al momento non conosciamo il prezzo di vendita.

Cosa ve ne pare? Vi ricordiamo che Sonic Mania Plus verrà pubblicato in formato fisico per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Comprenderà una copertina olografica, una custodia reversibile ispirata a quelle del Sega Genesis o del Mega Drive - a seconda della regione - e un artbook di Sonic Mania di 32 pagine. Davvero risicate, invece, le informazioni sul racing game, dal momento che è stato mostrato solo un semplice teaser.