Segnalati comportamenti anomali dei Gettoni Doppi XP di Call of Duty Modern Warfare

Come noto, in Call of Duty Modern Warfare è possibile raddoppiare i Punti Esperienza tramite gli appositi gettoni (senza tenere conto dei Weekend Doppi XP), tuttavia parte della community segnala evidenti comportamenti anomali durante l'uso dei toker.

Il gioco propone numrosi gettoni di durata variabile, da 15 a 60 minuti. Il problema è che una volta attivato il toker il conto alla rovescia scorrerà inesorabilmente senza possibilità di fermarlo, il gioco non tiene conto del fatto che siate in una lobby oppure in partita, così come non vengono considerati eventuali aggiornamenti in corso, disconnessioni dai server o problemi tecnici.

In altre parole, una volta attivato il gettone questo durerà fino alla scadenza del suo tempo effettivo indipendentemente dalla situazione, come notato dai giocatori raramente però si riesce a sfruttare un token per la sua effettiva durata a causa di tutti gli eventi citati poco sopra.

Per questo la community ha iniziato a chiedere insistentemente a Infinity Ward di modificare il funzionamento dei Gettoni Doppi XP con i prossimi aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare, così da risolvere le problematiche evidenziate. Al momento gli sviluppatori non hanno risposto all'appello ma il team si è dimostrato particolarmente ricettivo nei confronti degli input dei giocatori, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.