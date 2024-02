I segreti di Brothers A Tale Of Two Sons Remake in esclusiva oggi alle 15:00 su Twitch

Il remake di Brothers A Tale Of Two Sons esce il 28 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: prima del lancio di questa attesa riedizione abbiamo la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Ivan Casaril (Lead Game Designer) e Fabrizio Dini (Art Director), che ci porteranno alla scoperta dei segreti del remake.

Pubblicato da 505 Games e sviluppato da Avantgarden, Brothers A Tale Of Two Sons Remake aggiorna il classico di Josef Fares (autore anche di It Takes Two e A Way Out) proponendo non solo un comparto grafico rivisitato ma andando anche a ritoccare alcuni aspetti del gameplay e rimodernare i controlli, ora più reattivi e fluidi rispetto a quelli del gioco originale.

Gli sviluppatori hanno poi rivisto le animazioni dei personaggi e tra le novità troviamo anche puzzle ridisegnati e una IA dei nemici più avanzata, per un'esperienza più moderna ma che non tradisce lo spirito originale del capolavoro uscito nel 2013.

Dal punto di vista tecnico, Avantgarden ha utilizzato l'Unreal Engine 5 per donare nuova vita a Brothers, le ambientazioni sono ora più ricche di dettaglio e non manca l'illuminazione dinamica. Ma non vogliamo svelarci troppo, scoprite insieme a noi tutti i segreti di questo remake oggi pomeriggio dalle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye, vietato mancare.