I segreti della Computer Grafica 3D nel nuovo corso Master di BigRock

Se negli anni ’90 la Computer Grafica 3D era ai suoi albori, oggi è un settore essenziale del mondo dell’intrattenimento - e BigRock - Institute of Magic Technologies vi insegna le basi per impostare una carriera in ambito cinematografico, televisivo e pubblicitario - come vi abbiamo raccontato nell’intervista ai professori BigRock.

L’11 settembre 2023 inizia, presso la sede centrale di BigRock a Roncade, un nuovo Master in Computer Grafica 3D e avete ancora pochi posti disponibili. Come tradizione il corso ha una durata di 6 mesi, con i professori della scuola che vi seguono passo passo lungo un percorso fatto di teoria di base, esercizi e tante prove pratiche.

La parte più corposa del Master si sviluppa lungo 14 settimane: inizialmente si impara a gestire l’interfaccia e gli strumenti di Maya, poi si passa a Photoshop e alle sue infinite capacità di ritocco, al Texturing e allo Shading con Substance Painter, un sistema unico di creazione di textures tramite pennelli, bump e illuminazione. Si prosegue poi con i principi di animazione: si imparano i 12 principi dell’animazione tradizionale e si inizia a sperimentarli in 3D utilizzando curve e keyframes. Arrivati a questo punto non si è neppure a metà del percorso formativo: all’appello mancano ancora gli strumenti base di After Effects, i segreti del Character Design, gli strumenti di modellazione, l’animazione avanzata, il Cloth Making di Marvelous Designer, i fondamenti di fotografia per la gestione delle luci in Arnold.

Nella parte finale del corso si applicano tutte le nozioni imparate su Unreal Engine 5, il motore di render in real-time fotorealistico più utilizzato nel mondo dei videogiochi, del cinema e della virtual production. Si chiude poi in bellezza con lo Sculpting di ZBrush e la creazione di un render finale di un personaggio partendo da un concept. Al termine del percorso di studio più teorico arrivano le 6 settimane dedicate allo sviluppo della Tesi, un lavoro cross-master che coinvolge tutti gli studenti nella realizzazione di un cortometraggio e un videogioco. Inoltre gli allievi BigRock possono cimentarsi con la Classe X: un contest individuale o a squadre della durata di una settimana che pone gli studenti di fronte a un cliente esterno.

In 40 ore bisogna immaginare e realizzare un concept per un’importante azienda, l’occasione perfetta per mettersi in mostra con un possibile datore di lavoro reale. Tutto questo è il corso Master in Computer Grafica 3D di BigRock - Institute of Magic Technologies: prossima partenza 11 settembre 2023, è il momento di salire a bordo. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale BigRock.