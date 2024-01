I segreti di Dragon's Dogma 2: trovare la Sphinx è 'il più grande mistero del gioco'

Dragon's Dogma II è pieno di mostri evocativi, ma tra i più misteriosi c'è la Sphinx, creatura piumata dall'aspetto femminile mostrata brevemente già nel primo trailer del gioco. In un'intervista con IGN.com, Capcom approfondisce i misteri del nuovo Dragon's Dogma, soffermandosi proprio sul particolare essere.

Anzitutto, il director Hideaki Itsuno rivela che la Sphinx è un mostro che vive isolato dal resto del mondo, e dunque scoprire la sua posizione sarà una delle sfide più impegnative dell'avventura data la difficoltà nel trovare il nascondiglio della creatura. Ma una volta trovata, la Sphinx darà il via a una sfida piuttosto particolare incentrata su 5 enigmi che richiedono non solo di combattere, ma anche di giocare d'astuzia e d'intuito, con preziose ricompense per i giocatori che li portano a termine. Uno degli indovinelli, ad esempio, richiederà di trovare un particolare oggetto all'interno di una caverna tuttavia piena di strumenti diversi: starà dunque al giocatore, decifrando l'enigma della Sphinx, capire qual è l'oggetto giusto da portare via. Ma attenzione: un errore comporta perdere per sempre la ricompensa.

C'è però un'alternativa: si può anche combattere la Sphinx senza necessariamente prestarsi ai suoi rompicapi, anche se la battaglia che ne conseguirà sarà ben diversa dalla classica boss fight di un Action/RPG. "Non posso dire troppo che sennò vi rovino il divertimento, ma posso dirvi che potrete combatterla a seconda delle vostre scelte", spiega Itsuno, che prosegue: "Battere la Sphinx è un enigma a sua volta. Volevamo che la possibilità di sconfiggerla o anche solo affrontarla fosse un mistero, e vogliamo che ciò faccia parte del divertimento che i giocatori proveranno nell'interagire con lei e con i suoi indovinelli. Ma prima di tutto i giocatori dovranno trovare la Sphinx, se ci riusciranno. Il viaggio per trovarla potrebbe forse essere il più grande mistero di tutto il gioco".

In ogni caso il director precisa che, sebbene il mondo di Dragon's Dogma 2 sia pieno di segreti, non è necessario scoprirli per finire l'avventura principale: "Qui sta la chiave di tutto: se ci sono parti del gioco che non è strettamente necessario scoprire, allora abbiamo fatto in modo che fosse possibile finire il gioco anche senza trovarle. A prescindere penso che il gioco regalerà tante esperienze che si vorranno raccontare ai propri amici. Che siano i mostri, come interagiamo con loro o le volte che siamo fuggiti da queste creature senza neanche combatterli. Dragon's Dogma II è studiato per creare questo tipo di drammaticità ed esperienze, e speriamo che i giocatori le trovino divertenti", conclude Itsuno.

Ricordiamo che Dragon's Dogma II arriva su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 22 marzo 2024. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Dragon's Dogma 2 con tutte le nostre sensazioni basate su un'ora di gioco.