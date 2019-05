Tutti i segreti e gli easter egg di Marvel's Spider-Man per PS4 in un video

La febbre da supereroi impazza in tutto il mondo grazie all'uscita di Avengers: Endgame, che sta macinando numeri davvero incredibili ai botteghini. Uno dei personaggi che maggiormente sta vivendo un'impennata di popolarità è il nostro amichevole Spider-Man di quartiere.

L'Arrampicamuri infatti è tornato in seno alla Marvel negli ultimi cinecomic, è interpretato da Tom Holland, la cui versione dell'Uomo Ragno sembra sia stata particolarmente apprezzata, così come la sua versione animata, Spider-Man: Un Nuovo Universo, vincitrice addirittura del Premio Oscar.

Come se non bastasse, Spidey ha conquistato anche il mondo dei videogiochi, grazie al lavoro di Insomniac che ha riportato il supereroe su PlayStation 4 (se ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Marvel's Spider-Man).

Gli sviluppatori si sono inoltre divertiti ad infarcire il videogame di curiosità ed easter egg vari: videogiochi, film, ma addirittura eventi di attualità, le citazioni all'interno dell'esclusiva PS4 abbracciano veramente diversi campi e siamo sicuri che ognuno di voi potrà trovare il cammeo o l'easter egg che gli strapperà più di un sorriso.

Con il nostro video poi sarà un gioco da ragazzi, visto che abbiamo raccolto tutte le curiosità nascoste su Marvel's Spider-Man in un solo filmato, che trovate, come di consueto, in apertura. Godetevelo!