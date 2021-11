I segreti di Elden Ring: ci è piaciuto? gameplay, open world e ambientazioni

Ormai alla vigilia della partenza dell'atteso Closed Network Test di Elden Ring, la redazione di Everyeye è pronta a raccontarvi la sua esperienza con un primo assaggio del nuovo Action RPG di FromSoftware.

Il nostro Francesco Fossetti ha infatti avuto modo di testare in anteprima una porzione dell'esperienza proposta dagli autori di Dark Souls e Bloodborne. Dopo le atmosfere da Giappone feudale di Sekiro: Shadows Die Twice, la software house giapponese torna a plasmare un immaginario a tinte dark fantasy, che trova collocazione in una mitologia ideata da George R.R. Martin in persona.

Imbracciate le armi, affrontati nemici formidabili e cavalcato attraverso pianure sterminate, il nostro Francesco Fossetti è sopravvissuto al suo primo viaggio in Elden Ring ed è ora pronto a vestire i panni del bardo per raccontarvene ogni dettaglio. Dal combat system alla struttura dei dungeon e dell'open world, passando per tipologie di armi, funzionamento dei falò e molto altro ancora, le scoperte che attendono i giocatori in Elden Ring sono decisamente numerose.



Se nell'attesa di riuscire a conquistarsi all'ultimo un codice per la Beta di Elden Ring, desiderate scoprire gli aspetti chiave del nuovo gioco FromSoftware, non vi resta che dedicarvi alla ricca video anteprima che abbiamo preparato e ovviamente leggere la prova di Elden Ring. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye. Buona visione!