Quali segreti nasconde Kingdom Hearts? Ecco il video oltre i confini della mappa

Per celebrare i vent'anni di Kingdom Hearts, e ingannare il tempo nell'attesa del quarto capitolo dell'iconico GDR di Square Enix, lo youtuber Shesez ha dedicato l'ultima puntata della sua celebre serie Boundary Break ai segreti e agli easter egg celati oltre i confini dei livelli di Kingdom Hearts.

Chi ha già apprezzato i lavori di questo creatore di contenuti saprà già che Shesez si avvale di mod, build per sviluppatori e glitch per sganciare la telecamera e allontanarsi dalle ambientazioni principali per osservare le porzioni delle mappe e dei livelli altrimenti impossibili da visualizzare nel corso della partita.

Nel caso specifico di Kingdom Hearts, Shesez si è avvalso del lavoro portato avanti dal programmatore Heebo per modificare liberamente la posizione, l'angolo dell'inquadratura e la distanza di visuale della telecamera di gioco. Tra i segreti più interessanti che sono emersi dall'esplorazione dei confini esterni dei livelli e degli scenari interattivi che tratteggiano l'avventura vissuta dagli appassionati della serie nel primo capitolo di Kingdom Hearts (nella sua versione Final Mix) troviamo la camera da letto di Sora.

Non meno interessanti sono poi le numerose risorse grafiche non utilizzate che compaiono oltre i confini 'visibili' di ambientazioni come Halloween Town, come uno scrigno del tesoro nel nascondiglio di Oogie Boogie.

Prima di lasciarvi al nuovo video della serie Boundary Break di Shesez, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate questo speciale su Kingdom Hearts 4, Square Enix e Disney tra passato e futuro.