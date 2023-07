I segreti nascosti di PS2 che non avete ancora scoperto

Se negli anni PlayStation 2 è riuscita ad acquisire un'aura leggendaria, è anche e soprattutto merito di una serie di segreti sfuggiti ai più nonostante fossero sotto il naso di tutti. Quest'oggi, investiti da una fortissima ondata di nostalgia, ve ne sveliamo alcuni che potrebbero lasciarvi a bocca aperta.

Terra e spazio

Cominciamo con una cosa che è sempre stata sotto gli occhi di tutti passando perlopiù inosservata: il significato del logo PlayStation. In un'epoca in cui i concorrenti cercavano di far risaltare elementi come la gioia, il gioco e la passione, PS2 si è distinta con un logo serioso ed oscuro caratterizzato da colori scelti oculatamente. Nel tentativo di realizzare un logo che potesse essere popolare in tutto il mondo, il designer Teiyu Goto ha optato per la tematica della Terra e dello spazio. Il font blu e azzurro incarna la nostra amata terra, mentre il fondo nero della console rappresenta lo spazio profondo e inesplorato. Lo avevate notato?

Orizzontale o verticale, il logo si adatta di conseguenza

Passiamo a quello che probabilmente è l'Easter egg più conosciuto in assoluto. PS2 è stata la prima console di casa PlayStation a supportare il doppio posizionamento verticale e orizzontale, un concept ripreso poi anche dalle sue eredi.

Il bello del Monolite Nero, appellativo che s'è guadagnato proprio grazie alla sua maestosa figura verticale, e che presentava sul tray dei dischi un logo ruotabile all'occorrenza. In questo modo, la console appariva naturale in qualsiasi posizione.

PS2 supportava l'alta definizione quando quasi nessuno sapeva cosa fosse

Alta definizione nei primi anni 2000? Sì, PlayStation 2 la supportava, anche se quasi nessuno la sapeva. Dopotutto, all'epoca andavano per la maggiore i cari vecchi televisori a tubo catodico, che l'HD non sapevano neppure dove fosse di casa.

Oltre alla risoluzione 480i, PS2 permetteva di selezionare anche il 480p e addirittura il 1080i. Era persino possibile modificare l'aspect ratio dal 4:3, il più comune all'epoca, al 16:9, che si sarebbe imposto definitivamente solo qualche anno dopo. Chi vi scrive, è rimasto letteralmente a bocca aperta quando ha scoperto che Jak & Daxter: The Precursor Legacy poteva girare anche in formato panoramico!

Poteva diventare un PC desktop

PS2 era una macchina piuttosto potente per l'epoca e poteva persino diventare un PC, con il giusto set di accessori. Sony mise in vendita un kit speciale che includeva il sistema operativo Linux in formato disco, un hard disk da 40 GB (un'ernomità per l'epoca), mouse e tastiera USB e un adattatore di rete. In questo modo i più smanettoni poteva collegare una stampante, navigare su internet con un browser e fare molte altre cose. Gli sviluppatori, dal canto loro, riuscivano anche creare e testare giochi.

Era in grado di far girare i giochi PS1

Quella che è considerata come una delle migliori funzioni di PlayStation 5, la retrocompatibilità, era già appannaggio di PS2, che fin dall'epoca della sua uscita era in grado di far girare i giochi della prima PlayStation.

Funzionava in maniera perfetta, ad un'unica condizione: era obbligatoria una Memory Card di PS1, un requisito tutto sommato abbordabile. Anche le prime unità di PlayStation 3 prodotte erano retrocompatibili, essendo munite del chip Emotion Engine di PS2, ma quest'ultimo venne rimosso nelle successive revisioni. PS4, invece, non ha mai offerto la retrocompatibilità.

Ogni torre rappresenta un salvataggio

Avete mai notato quei parallelepipedi, comunemente chiamati torri, nella schermata d'avvio di PlayStation 2? Suggestivi, vero? Ebbene, non sono messi lì a caso. Ognuna di quelle torri rappresenta un salvataggio sulla Memory Card, dunque maggiore è il numero dei file memorizzati più affollata risulta essere la schermata di PlayStation 2.