I segreti nascosti di Resident Evil 2 che ancora non conoscete: ve li sveliamo noi!

Che si tratti del classico originale o dell'amato remake, Resident Evil 2 è uno dei survival horror più importanti mai realizzati, capace di scrivere la storia del suo genere di appartenenza. Ed è anche ricco di segreti ed easter egg che hanno contribuito a renderlo ancora più iconico.

Tenendo presente sia il gioco del 1998 che quello del 2019 (sapete che Resident Evil 2 Remake è diventato il RE più venduto di sempre?), eccovi 5 segreti di Resident Evil 2 che forse potresti non aver ancora mai scoperto o conosciuto.

Chris Redfield in Resident Evil 2

Nella storia principale del classico PS1, Chris Redfield non compare fisicamente in alcun modo, nemmeno nelle modalità extra sbloccabili. Questo però solo nella prima stampa del titolo Capcom dato che nella successiva riedizione Dual Shock Version (mai pubblicata ufficialmente in Europa) il protagonista del primo Resident Evil è invece a sorpresa presente. Chris è infatti un personaggio segreto della modalità inedita Extreme Battle aggiunta nella versione Dual Shock, con un modello poligonale aggiornato e perfezionato rispetto a quello utilizzato nel primo gioco.

La foto di Rebecca, anche nel remake

Nel'opera del 1998 interagendo per 50 volte con la scrivania di Albert Wesker nell'ufficio della S.T.A.R.S. è possibile rinvenire un rullino fotografico che, una volta sviluppato, mostra un'immagina di Rebecca Chambers in tenuta sportiva. La stessa foto segreta è presente anche in Resident Evil 2 Remake, nascosta sempre nell'ufficio S.T.A.R.S. ed ancora una volta nella scrivania di Wesker: aprendo un cassetto laterale, dopo aver raccolto la scatola di legno presente al suo interno, controllando con molta attenzione è possibile notare un piccolissimo rullino fotografico nel fondo. Una volta raccolto e sviluppato, avrete tra i file una nuova foto di Rebecca, vestita ancora una volta in tenuta sportiva.

I segreti della Culture Room

La stanza B4F Culture Room è uno dei segreti in realtà più noti dell'originale Resident Evil 2, accessibile soltanto nello Scenario B dopo aver registrato le impronte digitali sia di Leon che di Claire attraverso entrambe le partite A e B. Al suo interno è possibile trovare numerosi esperimenti falliti, oltre a tre pericolosi Licker evoluti e preziosissime risorse per il nostro inventario. Non tutti però sanno che nel porting per Nintendo 64 quella stessa stanza include anche il cadavere di un Hunter (creatura completamente assente come nemico in Resident Evil 2) mai visto prima nella serie: si tratta del prototipo "R", che farà la sua comparsa come avversario nel futuro Resident Evil Outbreak.

La citazione a JoJo

Sia nel Resident Evil 2 del 1998 che in quello del 2019 è presente un richiamo all'iconica serie manga ed anime JoJo's Bizarre Adventure. Nel titolo PS1 un armadietto nella stanza in cui si incontra Marvin Branagh riporta la parola "JoJo" in alto al centro. Lo stesso accade anche per un armadietto nel Remake che si trova esplorando la stazione di polizia. Non si tratta di un easter egg casuale: nel 1998 Capcom realizzò infatti un Picchiaduro tutto incentrato proprio sull'opera di Hirohiko Araki.

Il costume di Elza Walker

Tra i costumi disponibili per Claire in Resident Evil 2 Remake ce n'è uno che la veste come una perfetta motociclista, denominato "Elza Walker". A prima vista può sembrare giusto un abito alternativo piuttosto cool, ma i fan più affezionati della serie Capcom riconosceranno subito il riferimento: si tratta del costume indossato dal personaggio omonimo Elza Walker, l'originale protagonista femminile nella versione prototipo di Resident Evil 2 mai completata (e nota ai fan come Resident Evil 1.5). Elza è stata poi completamente rimossa per lasciare spazio a Claire nell'edizione definitiva, venendo cancellata per sempre da Resident Evil. Il costume è dunque non solo un omaggio alle origini dell'iconico survival horror, ma anche un gradito easter egg che strizza l'occhio ai fan più affezionati della serie.

