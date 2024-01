I segreti di Suicide Squad: Arkham Universe, Batman, Battle Pass e abbonamento per giocare

Se siete incuriositi dal nuovo Suicide Squad Kill The Justice League, l'ultima fatica della software house che ha dato i natali alla serie Batman Arkham, ecco alcune informazioni che dovreste conoscere prima di iniziare a giocare.

È ambientato nell'Arkham Universe

Suicide Squad Kill The Justice League è ambientato nello stesso universo dei vari episodi della serie Rocksteady con protagonista il Cavaliere Oscuro. Più nello specifico, le vicende dello sparatutto in terza persona si svolgono cinque anni dopo la conclusione di Batman Arkham Knight. Lo stesso studio ha confermato che nel corso dell'avventura potremo notare alcuni riferimenti agli altri giochi dedicati al giustiziere mascherato, quindi aver giocato tutti i capitoli permetterà di cogliere ogni singola citazione. E sì, ci sono anche Batman e Joker in Suicide Squad.

Non è un gioco lineare

L'errore più grande che potreste commettere è quello di acquistare Suicide Squad Kill The Justice League a scatola chiusa, senza sapere che non si tratta di un titolo single player lineare come le precedenti opere della software house. Sebbene vi sia una componente narrativa con tanto di filmati d'intermezzo, il gioco ha un'impostazione simile a quella delle produzioni a sviluppo continuo. In parole povere, le missioni sono pensate per essere rigiocate e al termine della campagna si potrà accedere ad attività endgame utili per mettere le mani su equipaggiamento leggendario. Per intenderci, si tratta di un prodotto strutturato in maniera simile a Destiny, The Division e simili.

I Battle Pass non sono a tempo

Il team di sviluppo di Suicide Squad Kill The Justice League ha ribadito più e più volte di voler rispettare il tempo dei videogiocatori e, pertanto, ha deciso di adottare un approccio ai contenuti stagionali che ricorda quello visto con Halo Infinite. Proprio come lo shooter in soggettiva di 343 Industries, anche il nuovo titolo di Rocksteady non offre Pass Battaglia con la data di scadenza. Sebbene le stagioni si susseguiranno nel tempo, i pass di quelle precedenti non verranno rimossi dal gioco e gli utenti potranno decidere se continuare a sbloccare le ricompense premium o gratuite. Potreste persino decidere di acquistare un Battle Pass delle vecchie stagioni, magari perché avete iniziato a giocare in un secondo momento rispetto a tutti gli altri.

Tanti nuovi contenuti gratis

Un'altra importante precisazione da fare su Suicide Squad Kill The Justice League riguarda il tipo di supporto post-lancio. Una volta acquistata una copia del gioco, che sia essa in formato fisico o digitale, avrete automaticamente accesso a tutti i futuri aggiornamenti stagionali in maniera completamente gratuita. Questo significa che ogni singola missione della storia o personaggio che verrà introdotto nei prossimi mesi si potrà scaricare senza costi aggiuntivi. Ad essere a pagamento saranno solo i costumi in vendita nel negozio e le versioni premium dei Pass Battaglia. A tal proposito, vi ricordiamo che Joker arriverà in Suicide Squad Kill The Justice League con la Stagione 1, prevista per il mese di marzo 2024.

Serve un abbonamento per giocare?

Se avete intenzione di giocare a Suicide Squad Kill The Justice League da soli, allora non è necessario che disponiate di un abbonamento attivo a PlayStation Plus Essential (o tier superiori) oppure a Xbox Game Pass Core. Sappiate però che senza uno di questi abbonamenti non potrete accedere alle funzionalità multiplayer e, di conseguenza, non potrete giocare le partite in cooperativa. Ovviamente questo discorso vale esclusivamente per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, poiché su PC potrete giocare sia da soli che in compagnia senza alcun tipo di costo aggiuntivo.