I segreti di Zelda Tears of the Kingdom: dalla grafica al gameplay, tutte le novità

Dopo aver provato con mano la prossima, attesissima avventura di Link, Alessandro Bruni e Gabriele Laurino ci svelano tutte le novità sul gameplay di Zelda Tears of the Kingdom.

Come mostrato dalla casa di Kyoto nel Trailer Finale di Zelda Tears of the Kingdom, il perno attorno al quale gravitano tutte le innovazioni ludiche e artistiche della prossima epopea open world firmata da Eiji Aonuma è rappresentato dal suo gameplay emergente.

L'esplorazione del regno di Hyrule devastato dalla Calamità darà a Link l'opportunità di mandare a briglie sciolte l'immaginazione per sperimentare le profonde modifiche apportate all'impianto di gioco. Partendo dalle solidissime basi offerte dal precedente capitolo della saga, gli sviluppatori giapponesi hanno ampliato a dismisura il perimetro ludico di Breath of the Wild per fare spazio ad abilità che hanno un effetto a dir poco dirompente.

In quest'ottica troviamo gli sforzi profusi dal team diretto da Aonuma per rivoluzionare il gameplay con abilità come Ultramano e Compositor: la prima offre a Link l'opportunità di manipolare e 'fondere' praticamente tutti gli elementi disposti nel mondo di gioco, mentre la seconda consente all'eroe di plasmare equipaggiamenti speciali unendo armi, oggetti, consumabili e materiali per sbloccarne il potere latente.

E che dire allora di Reverto? Sfruttando questo potere, il nostro intrepido alter-ego può invertire il tempo relativo di un oggetto per 'costringerlo a ripercorrere i suoi passi', ad esempio riavvolgendo la traiettoria di un masso appena scagliato per colpire il nemico che l'ha appena lanciato o percorrendo a ritroso la caduta di un frammento di 'isola fluttuante' per trasformarlo in un ascensore. Le possibilità ludiche offerte da questi e da tutti gli altri elementi di gameplay integrati da Nintendo in Tears of the Kingdom sono pressoché infinite... e questo, per tacere delle centinaia di segreti da scoprire esplorando la mappa e delle decine di enigmi ambientali da risolvere a partire dal 12 maggio, con il lancio del titolo in esclusiva su Nintendo Switch.