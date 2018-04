Segui l'Hearthstone Inn-Vitational in diretta con i Samsung Morning Stars oggi dalle 18:30

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa per celebrare l'uscita della prima espansione dell'Anno del Corvo, Blizzard ha deciso di organizzare un Inn-Vitational molto speciale, che avrà regole molto particolari e vedrà affrontarsi due team formati da alcuni tra i più grandi giocatori sulla scena competitiva.

Una squadra rappresenterà le Americhe e una squadra, invece, europea si confronteranno nella competizione. James "Firebat" Kostesich, David "Dog" Caero, Janne "Savjz" Mikkonen, e Alexandra "Alliestrasza" Macpherson rappresenteranno le Americhe, mentre Jon "Orange" Westberg, Jeffrey "SJOW" Brusi, Dima "Rdu" Radu, e Tyler Hoang Nguyen giocheranno per l'Europa.

La regola fondamentale è questa: ogni mazzo deve contenere almeno otto carte di Boscotetro. La prima fase del torneo sarà composta da quattro match, con il giocatore A del Nord America che affronta il giocatore A europeo, e così via. Questi round al meglio delle cinque partite in formato Conquista non hanno esclusione; tutti i giocatori porteranno tre mazzi con cui giocare. Per ogni round vinto nella prima fase si ottiene un'esclusione di classe. Queste esclusioni verranno usate nella fase successiva, le Grand Finals.

Per l'occasione, il canale Twitch di Everyeye.it trasmetterà l'evento nella sua interezza con il puntuale commento del team dei Samsung Morning Stars: Leta, Meliador e Alb987. La diretta inizierà alle ore 18.30 e proseguirà fino alla conclusione dell'evento. Se volete godervi lo spettacolo e vedere in che modo i professionisti hanno iniziato a prendere confidenza con le nuove carte, non potete mancare!