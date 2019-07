Seguite il reveal del multiplayer di COD: Modern Warfare assieme ad Everyeye!

La presentazione della modalità Gunfight 2vs2 è stata solamente un assaggio: domani 1 agosto Activsion e Infinity Ward sveleranno al mondo l'intero comparto multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare, e ovviamente la redazione di Everyeye si mobiliterà per commentare l'evento in diretta!

L'appuntamento è fissato per le ore 19:00 sul canale Twitch di Everyeye. Il programma è già stato definito: per prima cosa verrà mostrato un trailer del multiplayer, al quale farà seguito un breve pre-show. Il reveal completo con tanto di gameplay prenderà invece il via alle 19:30, e ci terrà compagnia fino alle 23:00, quando gli sviluppatori ci saluteranno nel corso del post show. Siete tutti invitati ad assistere allo spettacolo in compagnia della redazione, che commenterà in diretta tutto ciò che verrà mostrato. Il nostro Francesco Fossetti, tra l'altro, ha già avuto modo di provare il multiplayer di COD: Modern Warfare, pertanto tra le nostre pagine troverete anche il suo resoconto.

Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con i redattori e gli altri utenti in chat durante le trasmissione. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Prima di salutarvi e darvi appuntamento alle 19:00 di domani 1 agosto, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare verrà lanciato il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.