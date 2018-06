Segui la tua ambizione in Nobunaga's Ambition Taishi, in arrivo su PC e PS4

Koei-Tecmo Europe annuncia l'arrivo di Nobunaga’s Ambition Taishi, disponibile per PlayStation 4 e Steam. I giocatori possono creare la loro leggenda personale attraverso personaggi personalizzati o guidare un Signore della Guerra in un momento cruciale per servire, e alla fine rimpiazzare, una figura preferita della storia del Giappone!

Con il Resolve System di Nobunaga’s Ambition Taishi, il giocatore dovrà studiare ogni mossa. Il sistema introduce una serie di ambizioni, le quali decidono come un ufficiale agirà in una data situazione - raggiungere le ambizioni di un ufficiale si rivelerà utile poiché sbloccherà bonus, utili per il giocatore.

I giocatori rivivranno l’Era Sengoku in Giappone – un periodo dove i Lord regionali hanno combattuto per la supremazia, guidati da una varietà di ambizioni. Gli utenti potranno utilizzare numerose tattiche di battaglia, che consentono di scegliere la strategia migliore per rovesciare gli avversari. E’ stato introdotto un nuovo sistema di battaglia a turni in 2 parti: la Planning Phase mette in pausa l'azione in modo che i giocatori possano pianificare strategicamente la loro prossima mossa e poi, quando sono pronti entra in gioco la Execution Phase che dà il via alla battaglia in tempo reale. Prima dell’inizio di ogni battaglia, i giocatori potranno utilizzare diverse tattiche e formazioni anticipando le mosse del nemico – causando un colpo devastante alle unità nemiche.