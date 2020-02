Seguiamo il reveal gameplay di Baldur's Gate 3 stasera in diretta su Twitch

Ci siamo! Tra poche ore Larian Studios svelerà il gameplay di Baldur's Gate 3 con una diretta in programma dal PAX East di Boston, in corso da oggi e per tutto il fine settimana. Seguiremo l'evento live su Twitch a partire dalle 21:00!

In prima serata il nostro Alessandro Bruni sarà in diretta per quattro chiacchiere e aspettative sul gioco aspettando la pubblicazione del video gameplay prevista per le 21:30, una buona occasione quindi per discutere insieme del nuovo attesissimo episodio di Baldur's Gate in arrivo in Early Access su Steam nel corso del 2020.

Le aspettative per Baldur's Gate 3 sono certamente molto elevate, i primi due giochi della serie hanno guadagnato nel corso degli anni un seguito di culto diventando giochi iconici per gli appassionati del genere, questo terzo episodio ha quindi sulle spalle una responsabilità importante.

Appuntamento quindi alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye per scoprire le novità su Baldur's Gate 3! Se non potete seguire la diretta vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.