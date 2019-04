Seguire eventi live ed essere spettatori in-game su Playstation VR: nuovi brevetti Sony

Il visore per la Realtà Virtuale di Casa Sony è stato recentemente al centro di diverse speculazioni, legate all'avvistamento di diversi brevetti legati a questa giovane tecnologia.

All'interno di questi interessanti documenti sono affrontate le tematiche più diverse, tra cui possiamo citare nuove tecnologie per i motion controller o un futuro in cui Playstation VR sarà dotato di una tecnologia wireless. Ora, due ulteriori brevetti hanno attirato l'attenzione della Community videoludica. All'interno di questi si fa infatti riferimento ad alcuni utilizzi e funzionalità piuttosto intriganti. Di seguito le potenzialità esplorate al loro interno.

Uno dei brevetti si concentra sulla possibilità di utilizzare il Playstation VR per consentire agli Utenti di assistere o "prendere virtualmente parte" ad eventi live, in corso di svolgimento in location reali. Tra gli elementi caratterizzanti, la possibilità di assumere un punto di vista in loco particolare, da cui avere, ad esempio, la possibilità di udire e vedere ciò che accade attorno al nostro "io virtuale". Un secondo brevetto invece esplora la possibilità di trasformare altri amici in possesso di un Playstation VR in una sorta di "pubblico" che possa osservare in maniera immersiva una partita altrui, andando a sostituirsi a generici NPC spettatori.



Sperimentazioni sicuramente interessanti, che potrebbero forse trovare una futura applicazione nel mondo dell'e-sport. Spesso, tuttavia, alcuni brevetti coinvolgono tecnologie che non vedranno poi in futuro effettiva luce. Cosa ne pensate, vi incuriosirebbero queste funzionalità?