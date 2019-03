Seguite PlayStation State of Play assieme alla redazione il 25 marzo!

Sony Interactive Entertainment ha stupito tutti rivoluzionando la sua strategia comunicativa con l'annuncio di State of Play, un nuovo format dedicato a tutte le principali novità legate al mondo PlayStation. La prima puntata di quella che si preannuncia una lunga serie andrà in onda lunedì 25 marzo alle ore 22:00.

La redazione di Everyeye, ovviamente, non si farà trovare impreparata all'evento. A partire dalle ore 21:30, i nostri prodi redattori vi aspetteranno sul canale Twitch per seguire PlayStation State of Play assieme a voi e commentare tutto ciò che ci riserverà la compagnia giapponese. Durante la trasmissione verranno presentati i prossimi titoli in uscita per PlayStation 4 e PlayStation VR, con tanto di trailer e filmati di gioco. A quanto pare, sono anche attesi nuovi annunci! Un evento al quale vi consigliamo di non mancare assolutamente. Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e a cliccare sul simbolo a forma di cuore. In questo modo, riceverete sui vostri dispositivi una comoda notifica che vi avvertirà dell'imminente inizio della trasmissione.

Ci aspettiamo senza dubbio grandi cose dal PlayStation State of Play, dal momento che quest'anno Sony non parteciperà all'E3 2019. Alla luce di ciò, è molto probabile che alcuni degli annunci più importanti verranno effettuati tramite il nuovo format. Che sia finalmente giunto il momento di scoprire qualche dettaglio su PlayStation 5? Torneranno a mostrarsi Dreams e Days Gone? Soprattutto, voi cosa vi aspettate? Diteci la vostra nei commenti!