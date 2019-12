Seguite il PlayStation State of Play con Everyeye il 10 dicembre

Sony ha ben pensato di terminare questo ricco 2019 con i botti, fissando la messa in onda di un nuovo PlayStation State of Play per martedì 10 dicembre. La redazione di Everyeye, ovviamente, non si farà trovare impreparata, ed è pronta a seguire l'evento in diretta assieme a voi.

A partire dalle ore 14:30 di martedì 10 dicembre i nostri redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye per seguire quello che si preannuncia un evento imperdibile per tutti i giocatori PlayStation, e non solo. Da diversi giorni circolano insistenti rumor sull'annuncio di Resident Evil 3 Remake, la cui esistenza è stata suggerita dalla comparsa di un artwork mai visto prima nel database del PlayStation Store. Dopo che Geoff Keighley ha smentito la presenza del remake ai Game Awards 2019 del 13 dicembre, i riflettori sono ora tutti puntati sull'ultimo PlayStation State of Play dell'anno. Secondo alcuni, potrebbe anche segnare il ritorno alla ribalta di Ghost of Tsushima di Sucker Punch, che non si fa vedere dall'E3 2018.

Quali sono le vostre aspettative?