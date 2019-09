Seguite con noi PlayStation State of Play con The Last of Us 2 il 24 settembre

Ci siamo quasi, manca ormai davvero poco alla messa in onda di uno dei PlayStation State of Play più attesi di sempre. Il motivo di tanta curiosità è semplicissimo: Sony si appresta ad annunciare nuovi giochi e, soprattutto, a mostrare nuovamente The Last of Us Parte 2, che non si fa vedere ufficialmente da oltre un anno.

La redazione di Everyeye, ovviamente, non si farà trovare impreparata. La nuova puntata di PlayStation State of Play inizierà alle ore 22:00 di domani 24 settembre, ma i nostri redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle ore 21:30, per discutere (e sognare) assieme a voi. Stando a quanto dichiarato dal colosso giapponese, lo State of Play durerà circa 20 minuti, ma la redazione proseguirà la diretta anche dopo il termine per commentare gli annunci e tutto ciò che verrà mostrato.

La speranza, è quella di vedere nuovamente in azione The Last of Us Part 2 in un vero e proprio video di gameplay e, perché no, scoprire la data d'uscita. Naughty Dog, intanto, continua a stuzzicare i fan con dei brevi teaser, come la recente clip che mostra l'orologio di Joel. Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito fondamentale per poter intervenire in chat durante la diretta. Già che ci siete, cliccate pure sul simbolo a forma di campanella, così riceverete una notifica prima dell'inizio delle future trasmissioni.