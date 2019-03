Seguite con noi la presentazione di Borderlands 3 dalle 18:30 del 28 marzo!

Dopo alcune anticipazioni sopra le righe che hanno contribuito ad incrementare a dismisura la nostra già enorme la curiosità, Gearbox ha pubblicato il teaser trailer di quello che sembra essere Borderlands 3, titolo che i fan della serie attendono al varco da ben sette anni.

La compagnia americana svelerà ufficialmente il nuovo capitolo della serie domani sera alle ore 19:00, in diretta streaming dal PAX East 2019 di Boston. La redazione, ovviamente, non si farà trovare impreparata, e a partire dalle 18:30 vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per condividere un po' di sano hype assieme a voi e commentare in diretta l'evento. Il teaser trailer di Borderlands 3, denominato Maschera del Caos (sarà questo il titolo del gioco?), non mostra scene di gameplay, bensì i modelli poligonali di tantissimi personaggi, tra cui figurano alcune vecchie conoscenze della serie e numerosi volti nuovi.

Quali sono le vostre aspettative? E se non si trattasse di Borderlands 3, ma di un progetto collaterale legato alla serie? Per fortuna, mancano meno di 24 ore all'evento. Ne approfittiamo per invitarvi ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye - requisito indispensabile per interagire con la redazione - e a cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra. In questo modo, riceverete una comoda notifica sui vostri dispositivi che vi avvertirà dell'imminente inizio della diretta. Vi aspettiamo alle ore 18:30!