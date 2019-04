Seguite con noi la presentazione di Star Wars Jedi Fallen Order dalle 20:00 del 13 aprile!

Electronic Arts e Respawn Entertainment presenteranno ufficialmente il progetto Star Wars Jedi Fallen Order nel corso della Star Wars Celebration di Chicago che andrà in scena sabato 13 aprile alle ore 20:30.

La redazione di Everyeye.it, ovviamente, non si farà trovare impreparata e a partire dalle ore 20:00 vi aspetterà sul canale Twitch per condividere assieme a voi, e a Francesco Fossetti nelle (sempre sgargianti) vesti di alto rappresentante del Consiglio dell'Ordine Jedi, tutte le analisi e, perchè no, le speranze legate a questa ambiziosa avventura.

In queste convulse giornate di attesa per la presentazione del nuovo kolossal di EA ambientato nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari, il team capitanato da Vince Zampella ha soffiato sul fuoco dell'hype disegnando i contori di un canovaccio narrativo che verterà attorno alle vicende vissute da un giovane Padawan nei Tempi Oscuri al seguito dell'Ordine 66. Altre voci di corridoio rincorsesi in rete di recente, invece, suggeriscono l'adozione da parte di Respawn di un sistema di combattimento ispirato ai soulslike di From Software, non ultimo il sorprendente Sekiro Shadows Die Twice.

Appuntamento alle ore 20:00 su queste pagine e sul canale Twitch di Everyeye, quindi, per seguire insieme a noi la kermesse di Chicago che, presumibilmente, ci mostrerà le primissime scene di gioco di Star Wars Jedi Fallen Order per PC, PS4 e Xbox One.