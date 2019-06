Seguite Stadia Connect in compagnia di Everyeye il 6 giugno su Twitch!

Il gigante di Mountain View è finalmente pronto a svelare la data di lancio, i prezzi e i giochi del servizio di gaming in streaming Google Stadia. Gli annunci sono attesi a partire dalle ore 18:00 di domani 6 giugno, quando prenderà il via l'evento Stadia Connect

La nostra redazione, ovviamente, non potrà assolutamente mancare all'evento, e lo seguirà in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno innalzato a dismisura le aspettative: secondo alcuni rumor, tra i giochi per Stadia potrebbe esserci Baldur's Gate 3, la cui esistenza non è neanche stata confermata, e pure Destiny 2. Pare inoltre che il modello di monetizzazione prevederà sia abbonamenti che pagamenti individuali per i singoli giochi. Staremo a vedere.

